***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.04.2023 15:00
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECT Fonu 13 Nisan 2023 Tarihli Fon birleşme öncesi Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138320
BIST
16:475.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -9,50
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:4719,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:4721,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0222
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:471.261,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.261,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ARZUM
|22,00
|20.312.695
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.026.937
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.020.314
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.320.756
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.005.989
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.170.893
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,92
|65.639.866
|% -7,87
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,80
|2.728.007.708
|% 0,09
|
|THYAO
|135,30
|2.704.862.896
|% -1,31
|
|GESAN
|89,10
|2.294.135.667
|% 5,57
|
|EREGL
|36,00
|1.490.220.029
|% -0,83
|
|KOZAA
|45,28
|1.434.770.985
|% 3,10
|
|KOZAL
|22,80
|2.728.007.708
|% 0,09
|
|EKGYO
|6,93
|816.276.365
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|85.870.654
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,14
|1.115.461.468
|% 0,17
|
|YKBNK
|10,32
|891.751.891
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3584
|19,3744
|% 0,29
|
|Euro
|21,3625
|21,4008
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,0873
|24,2081
|% -0,20
|
|Frank
|21,6443
|21,7747
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1473
|5,1732
|% 0,19
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|-14,37
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-8,46
|
|Cumhuriyet
|8.780
|8.912
|90,00
|
|Tam
|8.823
|8.916
|125,00
|
|Yarım
|4.309
|4.363
|61,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.181
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,08
|
|B. Petrol
|86,30
|86,30
|0,21
|