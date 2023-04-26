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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.04.2023 11:55
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

                                     Konu                             : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.
 
 
Açıklanacak özel durum/durumlar           :
 
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinde düzenlenen yetkiye istinaden 40.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 15.500.000,-TL'den 35.000.000,-TL'ye artırılması hususuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup söz konusu başvurumuz Kurul tarafından olumlu karşılanmıştır. Kurulun konuya ilişkin ekteki yazısı (Ek-1) ve 19.12.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 9 maddesine istinaden ilgili Yönetim Kurulu kararı (Ek-2), çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli (Ek-3) ve yeni payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına, imtiyazlı olup olmadıklarına, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaların ve kullanılma şartları ile süresine, prime dair kayıtların ve bunun uygulanması hakkındaki kurallara ilişkin tablo (Ek-4) ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,
 
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
_____________________                                                   ____________________
Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ                     Barış SUBASAR
Yönetim Kurulu Başkanı                                              Üye/Genel Müdür
 
Ekler:
1-        Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay yazısı
2-        İlgili Yönetim Kurulu kararı
3-        Çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli
4-        Talep edilen diğer bilgileri içerir tablo




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141104


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