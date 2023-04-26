***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.04.2023 11:55
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.
Açıklanacak özel durum/durumlar :
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinde düzenlenen yetkiye istinaden 40.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 15.500.000,-TL'den 35.000.000,-TL'ye artırılması hususuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup söz konusu başvurumuz Kurul tarafından olumlu karşılanmıştır. Kurulun konuya ilişkin ekteki yazısı (Ek-1) ve 19.12.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 9 maddesine istinaden ilgili Yönetim Kurulu kararı (Ek-2), çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli (Ek-3) ve yeni payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına, imtiyazlı olup olmadıklarına, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaların ve kullanılma şartları ile süresine, prime dair kayıtların ve bunun uygulanması hakkındaki kurallara ilişkin tablo (Ek-4) ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
_____________________ ____________________
Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ Barış SUBASAR
Yönetim Kurulu Başkanı Üye/Genel Müdür
Ekler:
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay yazısı
2- İlgili Yönetim Kurulu kararı
3- Çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli
4- Talep edilen diğer bilgileri içerir tablo
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141104
BIST