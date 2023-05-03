***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/03/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşme ile faaliyeti sona eren Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun Finansal raporlama esaslarına ilişkin tebliği (II-14.2) gereğince hazırlanan sorumluluk beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146535BIST