***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 Tarih E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı kapsamında fonun izahnamesinin 1.1., 1.2., 3.2., 5.5. ve 7.1.3. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. ve 5.6 numaralı maddeleri izahname metninden çıkarılmıştır.Değişiklikler 03/07/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160937BIST