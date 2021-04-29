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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

29.04.2021 19:33



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 31/03/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
-
Mali Tablonun Verilme Nedeni
-
Mali Tablonun Verilme Tarihi
29/04/2021
Açıklamalar

                                                                   Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın
 
Tarihi : 29/04           /2021
 
Sayısı  : 182
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
 
 
Şirketimizin 31/03/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II N14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarının
 
a) tarafımızdan incelendiğini,
 
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını
 
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
     GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Barış SUBASAR
        Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ
Genel Müdür            Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 
 
       




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932691


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