***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2020 13:20
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECB Fonu Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853435
BIST
14:39116.716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 872,84
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:396,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:397,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6756
14:39389,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,73
|Açılış
|: 389,99
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.180.352
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.638.220
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|102.407.329
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.556.241
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|9.937.156
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,49
|15.627.468
|% -6,85
|
|TSPOR
|7,10
|450.674.080
|% -6,46
|
|ULAS
|6,10
|5.323.259
|% -4,98
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|1.714.785.542
|% 3,53
|
|GARAN
|8,58
|780.896.303
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,99
|671.918.251
|% 3,65
|
|KARSN
|2,98
|670.808.509
|% 4,93
|
|ASELS
|32,48
|565.118.576
|% 1,31
|
|KRDMD
|3,23
|1.714.785.542
|% 3,53
|
|EKGYO
|1,99
|671.918.251
|% 3,65
|
|IHLGM
|1,71
|483.676.400
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,46
|362.383.888
|% 4,29
|
|KARSN
|2,98
|670.808.509
|% 4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3865
|8,4286
|% -0,24
|
|Frank
|7,1802
|7,2234
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,77
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-8,70
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-8,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,38
|
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Endeks 116, 673 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 398.00 milyon TL de