***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" izahname Tadil metni.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-34267 sayılı yazısı izin doğrultusunda Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı "Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun (Fon), "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" bünyesinde birleştirilmesine ve "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun unvanının "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu" olarak değiştirilmesine bağlı olarak Fon izahnamesinin 1.1. maddesi değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138240BIST