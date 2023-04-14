***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.04.2023 12:12
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" izahname Tadil metni.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-34267 sayılı yazısı izin doğrultusunda Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı "Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun (Fon), "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" bünyesinde birleştirilmesine ve "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun unvanının "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu" olarak değiştirilmesine bağlı olarak Fon izahnamesinin 1.1. maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138240
BIST
13:315.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 21,08
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3119,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0556
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3121,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0943
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:311.270,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.270,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:29
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|ARZUM
|22,00
|19.477.575
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.775.458
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|30.887.025
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|969.700
|% 9,95
|
|EUYO
|5,98
|4.503.950
|% -9,94
|
|ETILR
|14,33
|155.845.350
|% -9,87
|
|DESA
|57,65
|28.778.690
|% -5,88
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,09
|48.542.254
|% -4,68
|
|KOZAL
|23,12
|1.880.798.117
|% 1,49
|
|THYAO
|136,20
|1.766.632.840
|% -0,66
|
|GESAN
|86,80
|1.173.481.065
|% 2,84
|
|KRDMD
|19,18
|962.082.890
|% 0,16
|
|KOZAA
|45,84
|893.292.455
|% 4,37
|
|IHLAS
|0,88
|78.501.919
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,99
|593.670.244
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,12
|1.880.798.117
|% 1,49
|
|ISCTR
|12,28
|795.338.894
|% 1,32
|
|YKBNK
|10,40
|642.192.055
|% 0,78
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3645
|19,3700
|% 0,27
|
|Euro
|21,4258
|21,4355
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1662
|24,2874
|% 0,12
|
|Frank
|21,7357
|21,8666
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1495
|5,1753
|% 0,23
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|0,08
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|3,79
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.796
|8.867
|76,00
|
|Yarım
|4.296
|4.339
|37,00
|
|Çeyrek
|2.148
|2.169
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|0,18
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|0,29
|