***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.04.2023 12:14
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138243
BIST
13:305.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 23,27
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3019,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0633
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3021,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0807
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:301.270,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.270,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:30
|ARZUM
|22,00
|19.477.575
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.684.382
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,97
|30.802.719
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|2.772.029
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|968.752
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|153.336.440
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.267.949
|% -9,94
|
|DESA
|57,40
|28.635.631
|% -6,29
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,09
|48.512.842
|% -4,68
|
|KOZAL
|23,10
|1.879.439.012
|% 1,40
|
|THYAO
|136,20
|1.763.927.782
|% -0,66
|
|GESAN
|86,50
|1.160.797.384
|% 2,49
|
|KRDMD
|19,20
|954.393.927
|% 0,26
|
|KOZAA
|45,84
|891.853.061
|% 4,37
|
|IHLAS
|0,88
|77.029.299
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,99
|592.618.935
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,10
|1.879.439.012
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,27
|790.086.093
|% 1,24
|
|YKBNK
|10,40
|640.564.454
|% 0,78
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3555
|19,3821
|% 0,33
|
|Euro
|21,4184
|21,4345
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1710
|24,2923
|% 0,14
|
|Frank
|21,7397
|21,8706
|% 0,43
|
|Riyal
|5,1493
|5,1751
|% 0,22
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|