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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

04.05.2023 19:13
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU'NA
BAĞLI GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-36709 sayılı izni doğrultusunda  Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı "Global MD Portföy Katılım Fonu"nun (Fon) izahnamesinin 1.1., 1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 3.2., 3.3., 3.4., 5.1., 5.5., 6.1., 6.3., 6.4., 7.1.3., 7.1.4, VIII, IX., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., X. Ve 12.2. numaralı maddeleri değiştirilmiş, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2.7., 2.8., 2.9., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 5.6., 7.1.5., 7.1.6., 7.2., 8.1., 8.2., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. ve 10.5.  numaralı maddeleri izahnameden çıkartılmıştır.
 
Değişiklikler 05/06/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1- Fon izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun güncel "Standart İzahname" formatı uyarınca revize edilmiştir. Bu kapsamda Fon'un portföy yöneticilerine, fon müdürüne, finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa, Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu) yetkililerine, Kurucu bünyesindeki birimlere, dışarıdan alınan hizmetlere, maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemlere, portföyündeki varlık ve işlemlerin değerleme esaslarına, portföyündeki varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara ve bu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranlarına ve Fon ile katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara ilişkin bilgiler izahnameden çıkartılarak ilgili maddelerde, söz konusu bilgilerin güncel olarak yer aldığı Fon'un ve Kurucu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfalarına atıf yapılmıştır.
2- Fon'un yatırım stratejisinde ağırlıklı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yapılacağına ve faizli enstürmanların fon portföyüne alınmayacağına dair ifade eklenmiştir. Ayrıca, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri ve gayrimenkul sertifikaları portföye alınabilecek varlıklar arasından çıkartılmıştır.
3- Fon'un eşik değeri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    ESKİ HALİ
    YENİ HALİ

      Eşik  değeri:
BIST-KYD  1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
      Eşik  değeri:
%51 BIST  Katılım 100 Getiri Endeksi, %49 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

             4- Fon'un kaldıraç limiti %100 olarak belirlenmiştir.
5- Fon'un katılma payı alım ve satım esaslarında yer alan "BIST Borçlanma Araçları Piyasası" ifadeleri, yatırım stratejisindeki değişikliklere paralel olarak "BIST Pay Piyasası" olarak değiştirilmiştir. Bu doğrultuda katılma payı bedellerinin ödenme günleri, birer gün ötelenmiştir.
6- Fon izahnamesinin sonuna "İzahnamede yer alan veya Fon'un/Kurucu'nun KAP sayfasına atıf yapmak yoluyla yer verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncel olduğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız." ifadesi eklenmiştir.
7- Fon yönetim ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146996


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