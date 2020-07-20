***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2020 16:49
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname 20.07.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860531
BIST
16:38119.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 724,24
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:386,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:387,8276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:38400,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,95
|Açılış
|: 400,06
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.399.119
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.427.332
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.865.653
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.231.897
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,52
|141.908.387
|% -6,93
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|DITAS
|30,84
|4.235.982
|% -5,63
|
|EKGYO
|2,32
|992.620.301
|% 1,31
|
|SISE
|6,46
|919.636.713
|% 4,19
|
|GUSGR
|5,45
|857.337.448
|% 9,66
|
|ASELS
|33,02
|695.019.761
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,83
|628.367.737
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,32
|992.620.301
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,83
|628.367.737
|% 6,40
|
|ADESE
|2,51
|394.676.210
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,45
|857.337.448
|% 9,66
|
|SISE
|6,46
|919.636.713
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6406
|8,6840
|% 0,58
|
|Frank
|7,2731
|7,3169
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|3,94
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|20,10
|
|Tam
|2.675
|2.688
|20,70
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,10
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
|
Seans Raporu
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16:49BUCIM
Yüzde 5.05 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 515, 028 adet işlem
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16:46DGKLB
Yüzde 4.20 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 831, 500 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 489, 59 artarak (% 0.36 ) 134, 869
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16:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, CEMAS, ADESE
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16:45XU100
Endeks 119, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 14, 763.00 milyon TL de