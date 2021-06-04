***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2021 11:05
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZM - Global MD Portföy Dinamik Serbest Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940041
BIST
12:081.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
12:088,6986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
12:0810,5408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0292
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
12:08522,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 522,94
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BOBET
|4,15
|268.148.280
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,74
|23.394.886
|% 7,67
|
|EPLAS
|32,62
|8.699.374
|% 7,44
|
|DOBUR
|13,52
|1.259.180
|% 6,96
|
|MTRKS
|36,32
|47.983.764
|% 6,39
|
|TKURU
|219,00
|3.220.556
|% -7,20
|
|KARSN
|3,92
|303.031.349
|% -6,89
|
|CANTE
|7,54
|31.097.228
|% -5,63
|
|PKENT
|2.845,30
|2.423.191
|% -4,84
|
|KATMR
|3,48
|37.975.373
|% -4,13
|
|THYAO
|13,90
|312.143.087
|% -0,64
|
|KARSN
|3,92
|303.031.349
|% -6,89
|
|GARAN
|8,06
|300.017.813
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|290.489.047
|% 1,37
|
|BOBET
|4,15
|268.148.280
|% 7,79
|
|KARSN
|3,92
|303.031.349
|% -6,89
|
|BOBET
|4,15
|268.148.280
|% 7,79
|
|PETKM
|6,41
|251.693.974
|% 1,42
|
|GARAN
|8,06
|300.017.813
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|290.489.047
|% 1,37
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6972
|8,6986
|% -0,04
|
|Euro
|10,5354
|10,5408
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,2477
|12,3092
|% 0,08
|
|Frank
|9,5789
|9,6366
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3126
|2,3242
|% -0,04
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,95
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|-15,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-17,78
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,60
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|0,30
|
Seans Raporu
12:08
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-
12:17XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 4, 261.00 milyon TL de
-
12:15BOBET
Yüzde 7.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 420, 444 adet işlem
-
12:14FRIGO
Yüzde 7.48 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 444 adet işlem
-
12:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, THYAO
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12:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 65 artarak (% 0.29 ) 1, 254