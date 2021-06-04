***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2021 11:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZN - Global MD Portföy Boğaziçi Serbest Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940052
BIST
11:581.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:588,7018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:5810,5436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0264
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:58522,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,10
|Açılış
|: 522,43
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BOBET
|4,16
|262.218.512
|% 8,05
|
|EPLAS
|32,74
|8.614.452
|% 7,84
|
|FRIGO
|22,72
|23.045.327
|% 7,58
|
|DOBUR
|13,53
|1.257.273
|% 7,04
|
|MTRKS
|36,40
|45.674.749
|% 6,62
|
|KARSN
|3,92
|294.854.393
|% -6,89
|
|TKURU
|219,80
|3.137.262
|% -6,86
|
|PKENT
|2.802,00
|2.379.393
|% -6,28
|
|CANTE
|7,57
|30.381.113
|% -5,26
|
|KATMR
|3,47
|37.473.483
|% -4,41
|
|THYAO
|13,90
|304.212.374
|% -0,64
|
|KARSN
|3,92
|294.854.393
|% -6,89
|
|SISE
|8,15
|288.096.103
|% 1,49
|
|GARAN
|8,05
|285.257.927
|% 0,12
|
|BOBET
|4,16
|262.218.512
|% 8,05
|
|KARSN
|3,92
|294.854.393
|% -6,89
|
|BOBET
|4,16
|262.218.512
|% 8,05
|
|SISE
|8,15
|288.096.103
|% 1,49
|
|GARAN
|8,05
|285.257.927
|% 0,12
|
|PETKM
|6,40
|222.726.840
|% 1,27
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7001
|8,7018
|% -0,01
|
|Euro
|10,5373
|10,5436
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,2430
|12,3044
|% 0,04
|
|Frank
|9,5726
|9,6303
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% -0,12
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,73
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|-16,60
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|-8,03
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,42
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,28
|