***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 12:08
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZN Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977690
BIST
13:081.704
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 65,74
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
13:0810,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
13:0811,4561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0036
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
13:08599,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,92
|Açılış
|: 599,05
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler13:08
|DOBUR
|123,70
|23.202.533
|% 9,96
|
|TACTR
|30,24
|2.445.603
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.265.528
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|151.582.210
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|508.635
|% 9,88
|
|OYLUM
|8,76
|27.241.865
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|390.995.846
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,79
|89.072.991
|% -9,25
|
|PENTA
|184,80
|12.204.134
|% -5,38
|
|UTPYA
|18,00
|382.245
|% -4,66
|
|THYAO
|18,10
|1.497.666.452
|% 1,57
|
|PETKM
|7,88
|1.270.165.046
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.265.528
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|915.159.806
|% 9,71
|
|SISE
|9,90
|874.349.263
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,23
|466.948.855
|% 6,96
|
|ADESE
|1,10
|390.995.846
|% -9,84
|
|TSKB
|1,68
|537.089.637
|% 6,33
|
|YKBNK
|3,39
|915.159.806
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.265.528
|% 9,94
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9985
|10,0036
|% 0,04
|
|Euro
|11,4498
|11,4561
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,3772
|13,4443
|% -0,03
|
|Frank
|10,8244
|10,8896
|% 0,06
|
|Riyal
|2,6594
|2,6727
|% 0,04
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,38
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.959
|4.019
|-3,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|0,22
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|0,11
|
|Çeyrek
|956
|978
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-0,99
|