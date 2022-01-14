***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.01.2022 13:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECB kodlu "Global MD Portföy Para Piyasası Fonu" na ait güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994029
BIST
14:402.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,42
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
14:4013,5358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0462
|Açılış
|: 23,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6500
|
13,6444
En Düşük
13,4816
14:4015,5051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0765
|Açılış
|: 10,0382
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0808
|
15,6726
En Düşük
15,4530
14:40791,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,42
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:40
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.443.929
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|ERCB
|55,15
|17.158.671
|% -5,89
|
|DOBUR
|106,50
|9.296.272
|% -5,75
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,38
|2.940.454.515
|% -1,39
|
|KRDMD
|13,47
|2.582.709.296
|% 0,90
|
|EREGL
|31,32
|950.390.760
|% -0,95
|
|SISE
|15,06
|941.185.008
|% 0,07
|
|KOZAL
|129,10
|762.773.060
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,41
|633.993.412
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,47
|2.582.709.296
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,79
|607.385.965
|% -0,52
|
|THYAO
|28,38
|2.940.454.515
|% -1,39
|
|TSKB
|1,56
|102.926.899
|% 0,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5290
|13,5358
|% -0,34
|
|Euro
|15,4901
|15,5051
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,5082
|18,6010
|% -0,23
|
|Frank
|14,7792
|14,8682
|% -0,41
|
|Riyal
|3,5942
|3,6122
|% -0,37
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,28
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|5.254
|5.333
|-33,00
|
|Tam
|5.232
|5.365
|-29,61
|
|Yarım
|2.529
|2.595
|-14,32
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,37
|85,37
|0,90
|