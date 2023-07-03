***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun standart izahname düzenlemeleri ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 Tarih E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı kapsamında fonun izahnamesinin 1.1., 1.2., 3.2., 5.5. ve 7.1.3. numaralı maddeleri değiştirilmiş, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. ve 5.6 numaralı maddeleri izahname metninden çıkarılmıştır. Güncel izahname ekte bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164072BIST