***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.07.2023 17:10
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun standart izahname düzenlemeleri ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 Tarih E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı kapsamında fonun izahnamesinin 1.1., 1.2., 3.2., 5.5. ve 7.1.3. (7.1.3.maddenin serbest fonların karşılığı olan 7.1.2.numaralı madde de değişiklik yapılmıştır) numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. ve 5.6 numaralı maddeleri izahname metninden çıkarılmıştır. Güncel izahname ekte bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164081
BIST
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18:056.015
En Düşük
|Değişim
|: 4,45%
|| 256,18
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
6.018
18:0525,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0672
|Açılış
|: 26,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
18:0528,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1671
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
18:051.605,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.605,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.613,34
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|14,85
|100.907.933
|% 10,00
|
|FORTE
|31,02
|254.822.246
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|406.048.373
|% 10,00
|
|ARASE
|48,08
|80.712.953
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|46.458.001
|% 10,00
|
|UZERB
|243,20
|4.831.551
|% -9,93
|
|INGRM
|570,30
|20.936.351
|% -8,03
|
|BURVA
|62,10
|37.345.966
|% -6,12
|
|SAYAS
|28,50
|171.415.831
|% -4,17
|
|BURCE
|158,40
|41.757.051
|% -3,88
|
|THYAO
|210,50
|12.733.549.548
|% 8,67
|
|ASTOR
|68,60
|5.849.697.357
|% 3,24
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|TUPRS
|85,00
|4.259.854.140
|% 7,19
|
|EREGL
|38,70
|4.195.610.707
|% 5,39
|
|YKBNK
|13,21
|4.076.264.843
|% 1,77
|
|EKGYO
|7,69
|1.776.515.693
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,56
|751.585.479
|% 2,89
|
|ISCTR
|14,25
|2.818.180.730
|% 1,35
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9425
|25,9665
|% 0,30
|
|Euro
|28,2695
|28,3399
|% 0,74
|
|Sterlin
|32,8518
|33,0166
|% 0,26
|
|Frank
|28,8424
|29,0161
|% 0,14
|
|Riyal
|6,8960
|6,9306
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.605
|7,16
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.152
|5.316
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.584
|2.658
|-4,00
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,13
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59KOZAA
Yüzde 8.41 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 880, 770 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 25 artarak (% 4.37 ) 6, 675
-
17:58XU100
Endeks 6, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 28 üstünde . İşlem hacmi 97, 920.00 milyon TL de
-
17:58EGSER
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 411 adet işlem
-
17:56SUNTK
Yüzde 8.45 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 272 adet işlem