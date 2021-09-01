Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2021 18:10



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                             FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN
 
 
                                                                 KARAR TARİHİ : 01/09/2021
            KARAR SAYISI : 190
 
 
            SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.2 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
            İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ' NİN 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
 
           
            Kurucusu olduğumuz ve aşağıda açık adları belirtilen fonlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri II-14.2 No' lu
            "Yatırım Fonlarının Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" hükümleri uyarınca TMS/TFRS çerçevesinde hazırlanan
            ve 01/09/2021 tarih ve 190 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 18 Ağustos 2021 itibariyle düzenlenmiş,
 
a)     Finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b)    Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve Portföy
raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermediğini,
c)     Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış
finansal tabloların, fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst
bir biçimde yansıttığı ve Portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata
uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.
 
- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 
Saygılarımızla 
 
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 
Abdulkadir DOKUMACI                   Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ
Fon Müdürü                                                Yönetim Kurulu Başkanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961245


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.474
Değişim :  0,14% |  2,06
Açılış :  1.476  
Önceki Kapanış :  1.472  
En Yüksek
1.479 En Düşük
1.468
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 99,00 1.325.603 % 10,00  
EGEPO 5,50 679.729 % 10,00  
KONTR 58,35 43.498.470 % 9,99  
PSDTC 24,46 70.375.312 % 9,98  
PSDTC 24,46 70.375.312 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3050 8,3059 % 0,00  
Euro 9,8463 9,8507 % 0,25  
Sterlin 11,4112 11,4684 % 0,16  
Frank 9,0423 9,0968 % 0,03  
Riyal 2,2067 2,2178 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 1,09  
Altın Gr. 484 484 -0,80  
Cumhuriyet 3.204 3.253 -14,00  
Tam 3.189 3.269 -8,20  
Yarım 1.541 1.582 -3,97  
Çeyrek 773 791 -1,98  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 0,31  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,07  
B. Petrol 70,93 70,93 -0,71  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru