***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 18:10
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN
KARAR TARİHİ : 01/09/2021
KARAR SAYISI : 190
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.2 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ' NİN 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Kurucusu olduğumuz ve aşağıda açık adları belirtilen fonlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri II-14.2 No' lu
"Yatırım Fonlarının Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" hükümleri uyarınca TMS/TFRS çerçevesinde hazırlanan
ve 01/09/2021 tarih ve 190 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 18 Ağustos 2021 itibariyle düzenlenmiş,
a) Finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve Portföy
raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış
finansal tabloların, fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst
bir biçimde yansıttığı ve Portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata
uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.
- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Saygılarımızla
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Abdulkadir DOKUMACI Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ
Fon Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961245
BIST