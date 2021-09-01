***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUNKARAR TARİHİ : 01/09/2021KARAR SAYISI : 190SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.2 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYAİLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ' NİN 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIKurucusu olduğumuz ve aşağıda açık adları belirtilen fonlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri II-14.2 No' lu"Yatırım Fonlarının Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" hükümleri uyarınca TMS/TFRS çerçevesinde hazırlananve 01/09/2021 tarih ve 190 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 18 Ağustos 2021 itibariyle düzenlenmiş,a) Finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini,b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve Portföyraporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyleyanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmışfinansal tabloların, fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçek durumu dürüstbir biçimde yansıttığı ve Portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuatauygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım FonuSaygılarımızlaGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş.Abdulkadir DOKUMACI Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZFon Müdürü Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961245BIST