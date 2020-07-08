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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

08.07.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Açıklamalar

GKF Fonu 2020/2.Dönem Performans Sunum Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856914


BIST



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Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203 En Düşük
119.064
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 833,80 34.240.436 % 10,00  
PKENT 228,90 2.141.550 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.072.605 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.118.796 % 9,98  
EDIP 2,76 62.109.353 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5980 8,6411 % 0,23  
Frank 7,2658 7,3096 % 0,23  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 398 398 2,08  
Cumhuriyet 2.578 2.598 13,80  
Tam 2.654 2.666 14,20  
Yarım 1.289 1.304 6,90  
Çeyrek 645 653 3,50  
Gümüş Gr. 4,07 4,08 0,04  
Seans Raporu
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