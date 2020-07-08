***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 15:21
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECB Fonu 2020/2.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856930
BIST
15:10119.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 36,54
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:106,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:107,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:10398,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,06
|Açılış
|: 398,03
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.242.103
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.796
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.140.919
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,78
|9.495.549
|% -8,51
|
|SONME
|8,64
|18.324.492
|% -6,59
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|80.839.657
|% -5,88
|
|DOGUB
|3,10
|8.828.990
|% -5,78
|
|EKGYO
|2,29
|2.054.023.088
|% 2,23
|
|SISE
|6,44
|1.277.288.351
|% -0,77
|
|GARAN
|8,19
|942.759.088
|% -1,56
|
|PETKM
|4,37
|908.736.391
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,36
|771.398.506
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,29
|2.054.023.088
|% 2,23
|
|PETKM
|4,37
|908.736.391
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,89
|394.230.344
|% 0,53
|
|SISE
|6,44
|1.277.288.351
|% -0,77
|
|TRKCM
|4,36
|771.398.506
|% 3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5933
|8,6364
|% 0,17
|
|Frank
|7,2650
|7,3088
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|13,90
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,30
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,00
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,50
|