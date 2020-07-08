***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 15:21
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECV Fonu 2020/2.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856933
BIST
15:12119.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,97
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:126,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:127,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:12397,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,93
|Açılış
|: 398,03
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.245.438
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.121.704
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.231.983
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.627.032
|% -9,92
|
|DOGUB
|3,06
|9.452.920
|% -6,99
|
|SONME
|8,62
|18.467.882
|% -6,81
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|81.007.324
|% -5,88
|
|EKGYO
|2,29
|2.060.799.350
|% 2,23
|
|SISE
|6,47
|1.285.267.364
|% -0,31
|
|GARAN
|8,19
|952.410.096
|% -1,56
|
|PETKM
|4,37
|911.449.155
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,39
|777.355.437
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,29
|2.060.799.350
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,90
|401.584.270
|% 1,06
|
|PETKM
|4,37
|911.449.155
|% -1,13
|
|SISE
|6,47
|1.285.267.364
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,39
|777.355.437
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5909
|8,6339
|% 0,14
|
|Frank
|7,2635
|7,3073
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|13,90
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,30
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,00
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,50
|