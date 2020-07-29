***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:39
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
GKF Fonu 2020 Yılı 6 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863509
BIST
17:281.131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -21,57
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:286,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:288,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1158
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2513
En Düşük
8,1145
17:28436,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 436,83
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|20.565.251
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.913.465
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|44.178.323
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.492.293
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|12.214.253
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|AKMGY
|38,74
|16.218.654
|% -9,95
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|ASELS
|35,32
|2.112.216.794
|% -3,18
|
|GUSGR
|6,24
|1.619.245.044
|% 4,70
|
|GARAN
|7,12
|1.316.737.819
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,19
|1.201.345.810
|% -1,35
|
|KRDMD
|2,98
|781.523.733
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,19
|1.201.345.810
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,24
|1.619.245.044
|% 4,70
|
|IHLAS
|0,90
|234.282.878
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,98
|781.523.733
|% -1,65
|
|TSKB
|1,14
|297.260.349
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0290
|9,0743
|% 1,03
|
|Frank
|7,5933
|7,6390
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|77,00
|
|Tam
|2.961
|2.998
|20,30
|
|Yarım
|1.437
|1.459
|5,60
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|-0,36
|