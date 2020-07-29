***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:39
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
EBD Fonu 2020 Yılı 6 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863511
BIST
17:281.131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -21,57
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:286,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:288,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1158
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2513
En Düşük
8,1145
17:28436,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 436,83
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|43.875.823
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.912.035
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.562.245
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.488.857
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|9.091.107
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,23
|18.248.173
|% -9,36
|
|ASELS
|35,36
|2.100.514.513
|% -3,07
|
|GUSGR
|6,24
|1.613.342.412
|% 4,70
|
|GARAN
|7,13
|1.308.620.501
|% -3,65
|
|EKGYO
|2,19
|1.200.723.948
|% -1,35
|
|KRDMD
|3,00
|779.776.509
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,19
|1.200.723.948
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,24
|1.613.342.412
|% 4,70
|
|IHLAS
|0,90
|234.265.359
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|779.776.509
|% -0,99
|
|TSKB
|1,14
|294.091.233
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0293
|9,0746
|% 1,04
|
|Frank
|7,5903
|7,6361
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,86
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.907
|11,30
|
|Tam
|2.961
|2.998
|20,50
|
|Yarım
|1.437
|1.459
|5,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|