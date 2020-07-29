BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.162.024
|% 10,00
|BURVA
|78,10
|16.591.090
|% 10,00
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|46.809.656
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|20.838.218
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0102
|9,0554
|% 0,82
|Frank
|7,5922
|7,6379
|% 0,95
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,57
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,32
|Altın Gr.
|438
|438
|1,36
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|Çeyrek
|721
|734
|6,00
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,31
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,36
Seans Raporu
- 17:59AKMGY Yüzde -10.00 oranında düşüşle 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 465 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAL, HALKB
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 03 kaybederek (% -2.27 ) 1, 034
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, KSTUR, YONGA
- 17:57 VKFYO, ATLAS, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında