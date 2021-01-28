***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 11:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECT Fonu 2020 Yılı 12 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905265
BIST
13:091.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
13:097,3637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0502
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:098,9258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0523
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:09435,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,01
|Açılış
|: 435,92
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:09
|PKENT
|1.386,00
|2.337.373
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,70
|67.090.795
|% 9,48
|
|POLTK
|405,00
|44.320.978
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,23
|1.114.150.551
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.245.478
|% -0,43
|
|ODAS
|3,79
|711.523.161
|% -3,32
|
|KRDMD
|6,51
|699.678.013
|% 0,15
|
|KOZAL
|113,00
|673.716.622
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.245.478
|% -0,43
|
|TSKB
|1,79
|452.730.812
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|711.523.161
|% -3,32
|
|DOHOL
|3,78
|590.765.371
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,37
|206.675.603
|% -0,72
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3598
|7,3637
|% -0,68
|
|Euro
|8,9216
|8,9258
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0138
|10,0640
|% -0,97
|
|Frank
|8,2408
|8,2904
|% -0,78
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% -0,67
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,58
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-12,84
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-6,21
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,14
|