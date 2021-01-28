***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 11:32
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECA Fonu 2020 Yılı 12 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905267
BIST
13:141.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
13:147,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0420
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:148,9347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:14436,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,71
|Açılış
|: 436,23
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:12
|PKENT
|1.386,00
|2.337.373
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,70
|67.400.668
|% 9,48
|
|POLTK
|405,00
|44.360.263
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,22
|1.146.920.568
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,35
|1.097.636.730
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|715.362.790
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,51
|702.501.177
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,80
|678.163.014
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,35
|1.097.636.730
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|453.418.830
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|715.362.790
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,77
|592.645.245
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,37
|211.028.879
|% -0,72
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3623
|7,3652
|% -0,66
|
|Euro
|8,9221
|8,9285
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0165
|10,0667
|% -0,94
|
|Frank
|8,2420
|8,2916
|% -0,76
|
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% -0,66
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|2,27
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-13,34
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-6,45
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,19
|