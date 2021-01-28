***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 11:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
GKF Fonu 2020 Yılı 12 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905264
BIST
13:101.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
13:107,3641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0498
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:108,9267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0514
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:10436,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,81
|Açılış
|: 435,92
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:08
|PKENT
|1.386,00
|2.335.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|GUBRF
|69,10
|297.605.145
|% 9,94
|
|POLTK
|405,00
|43.905.853
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,35
|1.088.613.949
|% 0,00
|
|GARAN
|9,21
|1.078.824.435
|% 1,10
|
|ODAS
|3,78
|703.843.523
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,51
|689.997.061
|% 0,15
|
|KOZAL
|113,00
|655.689.009
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,35
|1.088.613.949
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|423.157.699
|% 0,56
|
|ODAS
|3,78
|703.843.523
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,78
|586.250.022
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,37
|199.253.753
|% -0,72
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3586
|7,3621
|% -0,70
|
|Euro
|8,9209
|8,9252
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0151
|10,0653
|% -0,95
|
|Frank
|8,2419
|8,2915
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9570
|1,9669
|% -0,67
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-0,06
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-9,33
|
|Yarım
|1.393
|1.429
|-4,51
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,45
|