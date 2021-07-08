***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 16:42
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZM Fonu 2021/2.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948795
BIST
16:451.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,47
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:458,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:4510,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0674
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:45505,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,01
|Açılış
|: 505,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TUREX
|11,57
|11.527.469
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|31.085.500
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.962.125
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.532.491
|% -10,00
|
|FADE
|19,41
|43.720.159
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.636.609
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.873.814
|% -9,90
|
|KATMR
|3,11
|83.195.275
|% -9,86
|
|GARAN
|8,60
|615.807.354
|% -1,49
|
|THYAO
|13,69
|615.496.405
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,10
|459.481.771
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|392.569.970
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,30
|285.741.656
|% 6,07
|
|YKBNK
|2,25
|265.131.925
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|208.074.008
|% -1,05
|
|PETKM
|5,34
|392.569.970
|% -0,37
|
|GARAN
|8,60
|615.807.354
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,10
|459.481.771
|% -0,70
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6816
|8,6859
|% 0,01
|
|Euro
|10,3109
|10,3188
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9351
|11,9949
|% -0,14
|
|Frank
|9,4544
|9,5113
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% 0,04
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|4,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|8,00
|
|Tam
|3.332
|3.416
|9,83
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,76
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|