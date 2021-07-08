***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 16:42
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECT Fonu 2021/2.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948798
BIST
18:001.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:008,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0010,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0938
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3443
En Düşük
10,2314
18:00503,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 503,16
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVGYO
|3,01
|17.298.017
|% 9,85
|
|AKSUE
|7,99
|5.666.475
|% 3,50
|
|BJKAS
|6,31
|258.921.890
|% 3,44
|
|AKSA
|16,36
|62.070.062
|% 3,22
|
|GEREL
|6,34
|70.486.306
|% 2,76
|
|ERBOS
|121,70
|135.722.518
|% -9,99
|
|EMKEL
|2,18
|20.446.698
|% -8,02
|
|KNFRT
|17,14
|28.806.147
|% -7,65
|
|EDIP
|2,69
|48.326.544
|% -5,28
|
|ARENA
|11,90
|13.903.223
|% -4,72
|
|GARAN
|8,56
|873.733.270
|% -1,95
|
|THYAO
|13,68
|730.732.797
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|553.023.221
|% -0,98
|
|PETKM
|5,35
|468.254.255
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,25
|404.019.790
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|404.019.790
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|275.398.317
|% -1,58
|
|GARAN
|8,56
|873.733.270
|% -1,95
|
|PETKM
|5,35
|468.254.255
|% -0,19
|
|PEKGY
|1,22
|99.234.308
|% -1,61
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6866
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,3123
|10,3202
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9151
|11,9748
|% -0,31
|
|Frank
|9,4648
|9,5219
|% 1,29
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-4,43
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
17:59
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