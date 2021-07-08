***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 16:43
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECA Fonu 2021/2.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948800
BIST
16:491.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,62
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.374
16:498,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6694
16:4910,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0748
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:49505,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 505,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TUREX
|11,57
|11.561.357
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|31.127.733
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.962.429
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|FADE
|19,41
|43.965.036
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.676.878
|% -9,95
|
|ERBOS
|121,80
|132.247.130
|% -9,91
|
|SANEL
|4,55
|4.873.814
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|641.625.084
|% -1,60
|
|THYAO
|13,69
|627.793.334
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,08
|461.573.571
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|394.980.644
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,30
|287.536.215
|% 6,07
|
|YKBNK
|2,25
|273.668.752
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|208.343.045
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|641.625.084
|% -1,60
|
|PETKM
|5,34
|394.980.644
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|461.573.571
|% -0,98
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6817
|8,6844
|% -0,01
|
|Euro
|10,3089
|10,3139
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9258
|11,9856
|% -0,22
|
|Frank
|9,4501
|9,5070
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% 0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,08
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|5,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|12,79
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|6,19
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|-0,55
|