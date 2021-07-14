***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
14.07.2021 16:16
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZN Fonu 2021 Yılı 6 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951141
BIST
17:261.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 18,57
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:268,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:2610,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0284
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:26503,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,66
|Açılış
|: 503,63
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KRTEK
|8,37
|15.920.339
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.194.190
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.008.275
|% 9,96
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.388
|% 9,93
|
|BRYAT
|298,90
|42.514.025
|% 9,89
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|59,90
|1.976.962
|% -5,22
|
|SILVR
|6,42
|22.453.093
|% -2,58
|
|SASA
|30,86
|1.911.810.123
|% 8,89
|
|GARAN
|8,44
|919.197.638
|% -0,12
|
|THYAO
|13,18
|524.552.210
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,27
|376.237.449
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,30
|319.535.525
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,04
|199.775.013
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|319.535.525
|% 1,32
|
|GARAN
|8,44
|919.197.638
|% -0,12
|
|SASA
|30,86
|1.911.810.123
|% 8,89
|
|EKGYO
|1,80
|106.988.635
|% 0,56
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6005
|8,6030
|% -0,19
|
|Euro
|10,1426
|10,1926
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,9089
|11,9686
|% 0,32
|
|Frank
|9,3490
|9,4053
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2860
|2,2975
|% -0,23
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|14,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|19,75
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|9,55
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,07
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,44
|