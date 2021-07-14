***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
14.07.2021 16:17
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECT Fonu 2021 Yılı 6 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951143
BIST
17:541.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 19,97
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:548,6001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:5410,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:54503,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,87
|Açılış
|: 503,84
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KRTEK
|8,37
|15.947.299
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.225.229
|% 9,98
|
|BRYAT
|299,10
|47.720.945
|% 9,96
|
|ALCAR
|267,10
|38.235.043
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.010.047.990
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,33
|23.249.281
|% -3,95
|
|YAPRK
|33,10
|26.526.344
|% -2,42
|
|SASA
|31,16
|2.010.047.990
|% 9,95
|
|GARAN
|8,45
|964.013.584
|% 0,00
|
|THYAO
|13,15
|547.792.240
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,26
|399.748.314
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,33
|371.665.489
|% 2,64
|
|PEKGY
|1,04
|201.126.265
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,33
|371.665.489
|% 2,64
|
|GARAN
|8,45
|964.013.584
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.010.047.990
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,81
|108.176.127
|% 1,12
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5977
|8,6001
|% -0,22
|
|Euro
|10,1641
|10,1678
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9037
|11,9634
|% 0,28
|
|Frank
|9,3561
|9,4125
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2865
|2,2980
|% -0,20
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|-0,28
|