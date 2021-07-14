***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
14.07.2021 16:17
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
EBD Fonu 2021 Yılı 6 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951152
BIST
17:201.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,97
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:208,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:2010,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0094
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:20504,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,15
|Açılış
|: 504,12
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KRTEK
|8,37
|15.905.549
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.163.771
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.388
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.346.223
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.223.132
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|59,90
|1.971.807
|% -5,22
|
|SILVR
|6,41
|22.252.279
|% -2,73
|
|SASA
|30,90
|1.872.086.554
|% 9,03
|
|GARAN
|8,44
|918.721.334
|% -0,12
|
|THYAO
|13,17
|522.585.351
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,28
|375.370.312
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,31
|318.336.560
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,04
|199.312.484
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,31
|318.336.560
|% 1,76
|
|GARAN
|8,44
|918.721.334
|% -0,12
|
|SASA
|30,90
|1.872.086.554
|% 9,03
|
|EKGYO
|1,80
|106.932.101
|% 0,56
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6008
|8,6033
|% -0,19
|
|Euro
|10,1658
|10,1736
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9084
|11,9681
|% 0,32
|
|Frank
|9,3523
|9,4087
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2871
|2,2985
|% -0,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|14,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|19,75
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|9,55
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,07
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,44
|
Seans Raporu
17:20
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17:32FADE
Yüzde 8.47 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 527, 711 adet işlem
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17:31DITAS
Yüzde 8.08 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 918, 500 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 9, 106.00 milyon TL de
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17:30PKART
Yüzde 6.71 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 776 adet işlem
-
17:29JANTS
Yüzde 7.00 oranında artışla 75.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 197 adet işlem