***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
14.07.2021 16:17
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECA Fonu 2021 Yılı 6 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951153
BIST
17:201.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,97
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:208,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:2010,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0094
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:20504,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,20
|Açılış
|: 504,12
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KRTEK
|8,37
|15.729.528
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.163.035
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.385
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.346.223
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.220.991
|% 9,86
|
|BANVT
|58,35
|1.971.627
|% -7,67
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,43
|22.203.899
|% -2,43
|
|SASA
|30,86
|1.866.814.287
|% 8,89
|
|GARAN
|8,45
|918.636.268
|% 0,00
|
|THYAO
|13,16
|521.784.505
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,28
|374.956.319
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,30
|317.552.166
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,04
|199.284.597
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|317.552.166
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|918.636.268
|% 0,00
|
|SASA
|30,86
|1.866.814.287
|% 8,89
|
|EKGYO
|1,80
|106.931.770
|% 0,56
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6024
|8,6060
|% -0,15
|
|Euro
|10,1671
|10,1715
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9109
|11,9706
|% 0,34
|
|Frank
|9,3511
|9,4074
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% -0,19
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|12,86
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,38
|
Seans Raporu
17:18
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17:30XU100
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17:29JANTS
Yüzde 7.00 oranında artışla 75.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 197 adet işlem
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17:28SAFKR
Yüzde 5.93 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 621, 957 adet işlem
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17:26PKART
Yüzde 6.46 oranında artışla 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 204 adet işlem