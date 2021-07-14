***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
14.07.2021 16:17
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu 2021 Yılı 6 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951154
BIST
17:361.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 19,76
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:368,6001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:3610,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:36503,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,67
|Açılış
|: 503,86
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KRTEK
|8,37
|15.943.106
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.207.393
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.095.350
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|1.997.969.782
|% 9,95
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.356
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,37
|22.737.699
|% -3,34
|
|BANVT
|61,35
|2.118.438
|% -2,93
|
|SASA
|31,16
|1.997.969.782
|% 9,95
|
|GARAN
|8,45
|942.422.947
|% 0,00
|
|THYAO
|13,18
|538.786.282
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,27
|390.756.244
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,31
|350.303.385
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,04
|200.320.657
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,31
|350.303.385
|% 1,76
|
|GARAN
|8,45
|942.422.947
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|1.997.969.782
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,80
|107.281.421
|% 0,56
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5981
|8,6001
|% -0,22
|
|Euro
|10,1663
|10,1709
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9080
|11,9677
|% 0,32
|
|Frank
|9,3558
|9,4121
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% -0,19
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,48
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,05
|
|B. Petrol
|76,18
|76,18
|-0,31
|