***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
14.07.2021 16:18
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
ECV Fonu 2021 Yılı 6 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951156
BIST
17:191.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:198,6037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:1910,1768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0126
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:19504,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,15
|Açılış
|: 504,12
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KRTEK
|8,37
|15.920.197
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.169.890
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|37.072.624
|% 9,96
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.388
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.346.223
|% 9,88
|
|BANVT
|58,40
|1.976.902
|% -7,59
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,40
|22.338.695
|% -2,88
|
|SASA
|30,90
|1.880.371.679
|% 9,03
|
|GARAN
|8,45
|918.796.699
|% 0,00
|
|THYAO
|13,17
|522.759.629
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,28
|375.531.405
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,30
|318.765.529
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|199.424.869
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|318.765.529
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|918.796.699
|% 0,00
|
|SASA
|30,90
|1.880.371.679
|% 9,03
|
|EKGYO
|1,80
|106.933.272
|% 0,56
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6012
|8,6037
|% -0,18
|
|Euro
|10,1659
|10,1768
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9084
|11,9681
|% 0,32
|
|Frank
|9,3523
|9,4087
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2871
|2,2985
|% -0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,05
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|15,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|7,29
|
|Çeyrek
|803
|822
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|-0,42
|
Seans Raporu
17:19
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17:32FADE
Yüzde 8.47 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 527, 711 adet işlem
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17:31DITAS
Yüzde 8.08 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 918, 500 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 9, 106.00 milyon TL de
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17:30PKART
Yüzde 6.71 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 776 adet işlem
-
17:29JANTS
Yüzde 7.00 oranında artışla 75.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 197 adet işlem