***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 16:20
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050307
BIST
17:502.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 61,49
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:5017,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:5018,4342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1133
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:501.020,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.020,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ASUZU
|291,50
|411.785.338
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|24.461.399
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|114.980.240
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|236.198.231
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.184.642
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.737.729
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.270.526
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|107.867.782
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,45
|3.288.304.625
|% 2,08
|
|SISE
|22,98
|3.092.337.905
|% 5,32
|
|SASA
|46,18
|1.920.216.349
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,14
|1.203.130.336
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.158.905.278
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.203.130.336
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.158.905.278
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|745.864.025
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,70
|293.936.985
|% -0,58
|
|SISE
|22,98
|3.092.337.905
|% 5,32
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9212
|17,9291
|% 0,09
|
|Euro
|18,4028
|18,4342
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,9613
|22,0714
|% 0,99
|
|Frank
|18,8188
|18,9322
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7602
|4,7841
|% 0,11
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|20,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|10,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,45
|
Seans Raporu
17:50
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17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
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17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
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17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem