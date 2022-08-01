***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 16:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050315
BIST
16:152.646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 53,88
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:1517,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:1518,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:151.022,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.022,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:15
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|25.184.204
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.210.745
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.931.373
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.131
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|132.765.995
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.467.826
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|143.378.045
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|105.085.610
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,15
|2.637.835.214
|% 1,49
|
|SISE
|22,88
|2.538.477.730
|% 4,86
|
|SASA
|46,16
|1.654.022.209
|% 3,78
|
|EKGYO
|3,13
|1.025.690.979
|% 1,29
|
|ASELS
|22,82
|869.251.823
|% 2,79
|
|EKGYO
|3,13
|1.025.690.979
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|674.012.664
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|806.956.839
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,72
|213.753.734
|% 0,58
|
|SISE
|22,88
|2.538.477.730
|% 4,86
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9354
|17,9523
|% 0,22
|
|Euro
|18,3926
|18,4090
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,9233
|22,0332
|% 0,81
|
|Frank
|18,8419
|18,9554
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,17
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.850
|16,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,42
|