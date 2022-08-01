***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 16:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050317
BIST
16:342.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 50,13
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:3417,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:3418,4118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0909
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:341.021,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.021,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:34
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|40.229.483
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.470.966
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.312.318
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.192.680
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|134.251.881
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.509.716
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|105.406.661
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|KZBGY
|63,85
|156.913.161
|% -9,88
|
|THYAO
|51,20
|2.668.594.209
|% 1,59
|
|SISE
|22,88
|2.562.504.195
|% 4,86
|
|SASA
|46,12
|1.685.052.291
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,13
|1.031.661.084
|% 1,29
|
|EREGL
|28,04
|917.544.243
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,13
|1.031.661.084
|% 1,29
|
|ODAS
|3,89
|701.609.213
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,81
|817.870.784
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,72
|214.484.480
|% 0,58
|
|SISE
|22,88
|2.562.504.195
|% 4,86
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9279
|17,9459
|% 0,18
|
|Euro
|18,3840
|18,4118
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,9162
|22,0261
|% 0,78
|
|Frank
|18,8216
|18,9350
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,18
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|3,04
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.820
|6.871
|37,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|18,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,71
|