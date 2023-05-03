***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/01/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşme ile faaliyeti sona eren Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun 1 Ocak 2023-13 Nisan 2023 tarihleri arasındaki performans sunum raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146466BIST