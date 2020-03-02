***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2020 13:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECA Fonu Şubat/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823254
BIST
13:58107.746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.751,88
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.542
13:586,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
13:586,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0518
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9356
En Düşük
6,8533
13:58323,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 7,18
|Açılış
|: 323,54
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,58
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,92
|333.889.457
|% 14,97
|
|GYHOL
|22,98
|4.340.131
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.297.782
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|6.386.856
|% 14,56
|
|GRNYO
|1,70
|17.512.430
|% 13,33
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,65
|5.684.455
|% -2,92
|
|SNGYO
|1,20
|166.096
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|THYAO
|11,89
|654.065.088
|% 1,19
|
|ASELS
|28,08
|348.337.869
|% 2,11
|
|KARSN
|1,92
|333.889.457
|% 14,97
|
|GARAN
|9,62
|265.979.886
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,38
|205.058.813
|% 3,93
|
|KARSN
|1,92
|333.889.457
|% 14,97
|
|YKBNK
|2,38
|205.058.813
|% 3,93
|
|EKGYO
|1,42
|107.981.412
|% 2,16
|
|ADESE
|1,48
|103.676.262
|% 7,25
|
|ODAS
|2,02
|141.182.205
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9693
|8,0093
|% 0,04
|
|Frank
|6,4818
|6,5208
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6619
|1,6702
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|30,69
|
|Altın Gr.
|323
|324
|7,18
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|26,86
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|12,99
|
|Çeyrek
|517
|529
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,94
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,07
|
|B. Petrol
|50,48
|50,48
|0,81
|