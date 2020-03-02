***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2020 13:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu Şubat/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823255
BIST
13:41108.317
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 2.322,98
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.122
13:416,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,2410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
13:416,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0528
|Açılış
|: 6,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9349
En Düşük
6,8533
13:41323,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 6,71
|Açılış
|: 323,08
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,21
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,95
|319.832.054
|% 16,77
|
|GYHOL
|22,98
|4.318.690
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.108.977
|% 14,95
|
|GRNYO
|1,72
|16.501.691
|% 14,67
|
|VKFYO
|2,36
|6.364.337
|% 14,56
|
|SNGYO
|1,20
|136.096
|% -2,44
|
|ECZYT
|11,72
|5.349.645
|% -2,33
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|IZMDC
|10,02
|41.503
|% -1,76
|
|EPLAS
|14,34
|36.879
|% -1,44
|
|THYAO
|11,96
|635.666.014
|% 1,79
|
|ASELS
|28,30
|334.904.987
|% 2,91
|
|KARSN
|1,95
|319.832.054
|% 16,77
|
|GARAN
|9,66
|248.975.816
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,39
|184.198.997
|% 4,37
|
|KARSN
|1,95
|319.832.054
|% 16,77
|
|YKBNK
|2,39
|184.198.997
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,42
|102.870.698
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|100.902.245
|% 7,97
|
|ODAS
|2,04
|130.992.376
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9570
|7,9969
|% -0,11
|
|Frank
|6,4691
|6,5081
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6592
|1,6675
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|29,71
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,67
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.131
|2.185
|24,56
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|11,88
|
|Çeyrek
|517
|528
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|1,03
|