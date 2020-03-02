***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2020 13:26
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECB Fonu Şubat/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823256
BIST
13:47108.234
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 2.240,28
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.095
13:476,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
13:476,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9343
En Düşük
6,8533
13:47322,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 6,52
|Açılış
|: 322,89
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,53
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,95
|322.938.368
|% 16,77
|
|GYHOL
|22,98
|4.319.839
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.295.423
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|6.383.451
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|20.816.085
|% 14,35
|
|ECZYT
|11,69
|5.433.152
|% -2,58
|
|SNGYO
|1,20
|136.096
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|IZMDC
|10,02
|41.703
|% -1,76
|
|EPLAS
|14,34
|36.879
|% -1,44
|
|THYAO
|11,93
|640.144.713
|% 1,53
|
|ASELS
|28,26
|338.262.443
|% 2,76
|
|KARSN
|1,95
|322.938.368
|% 16,77
|
|GARAN
|9,64
|257.503.831
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,40
|193.206.082
|% 4,80
|
|KARSN
|1,95
|322.938.368
|% 16,77
|
|YKBNK
|2,40
|193.206.082
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,42
|103.041.940
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|101.423.943
|% 7,97
|
|ODAS
|2,04
|131.616.564
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9613
|8,0012
|% -0,06
|
|Frank
|6,4730
|6,5120
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6601
|1,6684
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|29,71
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,67
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.131
|2.185
|24,56
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|11,88
|
|Çeyrek
|517
|528
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|1,03
|