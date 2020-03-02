***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2020 13:26
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECV Fonu Şubat/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823257
BIST
14:29107.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.660,73
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:296,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:296,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:29323,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 7,16
|Açılış
|: 323,53
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|OYAYO
|4,46
|19.340.108
|% 14,95
|
|GRNYO
|1,72
|20.927.736
|% 14,67
|
|VKFYO
|2,36
|6.476.652
|% 14,56
|
|GYHOL
|22,80
|5.179.489
|% 14,06
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,70
|6.236.399
|% -2,50
|
|BIMAS
|46,94
|29.803.532
|% -2,29
|
|FENER
|11,57
|37.544.670
|% -2,28
|
|THYAO
|11,93
|696.951.448
|% 1,53
|
|ASELS
|28,24
|385.949.457
|% 2,69
|
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|GARAN
|9,63
|297.437.146
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,39
|224.311.576
|% 4,37
|
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|YKBNK
|2,39
|224.311.576
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,43
|114.835.444
|% 2,88
|
|ADESE
|1,48
|114.878.007
|% 7,25
|
|ODAS
|2,04
|155.975.713
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9582
|7,9981
|% -0,10
|
|Frank
|6,4898
|6,5289
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6626
|1,6709
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|24,56
|
|Altın Gr.
|324
|324
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|28,56
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|13,81
|
|Çeyrek
|518
|529
|6,91
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,48
|50,48
|0,81
|
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