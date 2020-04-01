***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.04.2020 11:47
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECT Fonu Mart/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833753
BIST
12:2589.312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -331,55
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.545
En Düşük
87.889
12:256,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0382
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6532
En Düşük
6,6108
12:257,2744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0196
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2611
12:25341,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 5,53
|Açılış
|: 341,31
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.731
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.703.906
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.726.657
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFL
|102,00
|2.282.554
|% -5,38
|
|INFO
|8,05
|345.349
|% -5,18
|
|GARAN
|8,08
|257.318.523
|% -0,62
|
|PGSUS
|36,70
|216.673.597
|% 7,31
|
|THYAO
|9,02
|203.454.108
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,95
|189.843.869
|% 2,79
|
|ASELS
|23,24
|176.349.211
|% -1,53
|
|IHLGM
|1,09
|164.388.001
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,53
|60.518.938
|% 3,92
|
|ODAS
|1,42
|159.908.892
|% 4,41
|
|ISFIN
|2,95
|189.843.869
|% 2,79
|
|CEMAS
|0,79
|47.377.425
|% 5,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1886
|8,2297
|% 0,00
|
|Frank
|6,8504
|6,8916
|% -0,05
|
|Riyal
|1,7608
|1,7697
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.594
|15,64
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|24,88
|24,88
|-1,47
|