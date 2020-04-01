***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.04.2020 11:47
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EBD Fonu Mart/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833755
BIST
12:2489.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -324,84
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.545
En Düşük
87.889
12:246,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0382
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6532
En Düşük
6,6108
12:247,2743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0197
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2611
12:24341,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,26
|Açılış
|: 341,03
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.731
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.757.281
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.793.983
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|QNBFL
|101,40
|2.474.272
|% -5,94
|
|PEKGY
|2,55
|15.001.071
|% -5,56
|
|KSTUR
|23,00
|4.485
|% -4,56
|
|GARAN
|8,07
|259.246.772
|% -0,74
|
|PGSUS
|36,64
|217.461.573
|% 7,13
|
|THYAO
|9,00
|207.618.490
|% -0,77
|
|ISFIN
|2,94
|192.986.193
|% 2,44
|
|ASELS
|23,22
|183.964.287
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,09
|165.506.461
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,53
|61.778.618
|% 3,92
|
|ODAS
|1,41
|162.573.528
|% 3,68
|
|ISFIN
|2,94
|192.986.193
|% 2,44
|
|CEMAS
|0,78
|47.890.754
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1893
|8,2304
|% 0,01
|
|Frank
|6,8499
|6,8912
|% -0,06
|
|Riyal
|1,7613
|1,7701
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.594
|16,72
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,02
|25,02
|-1,33
|