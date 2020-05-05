***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2020 11:34
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECT Fonu Nisan/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842523
BIST
11:2499.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 335,17
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:247,0509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:247,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:24386,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 386,54
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.813.915
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.889.000
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|UNYEC
|4,94
|5.947.885
|% -8,86
|
|PETUN
|23,42
|277.566.392
|% -5,64
|
|GARAN
|8,26
|238.444.905
|% 1,10
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,30
|202.659.557
|% -3,96
|
|KRDMD
|2,25
|201.510.641
|% 4,17
|
|KRDMD
|2,25
|201.510.641
|% 4,17
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|GSRAY
|2,65
|175.272.714
|% -4,68
|
|DOHOL
|1,89
|97.300.368
|% 2,72
|
|KARSN
|1,79
|70.900.215
|% -1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7720
|8,8160
|% 0,39
|
|Frank
|7,2778
|7,3217
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8728
|1,8822
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,39
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.530
|4,40
|
|Tam
|2.554
|2.592
|4,50
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
|