***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2020 11:35
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EBD Fonu Nisan/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842524
BIST
11:2299.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 291,50
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:227,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:227,6728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:22386,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,19
|Açılış
|: 386,49
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.813.915
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.882.396
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,64
|276.078.501
|% -4,75
|
|GARAN
|8,26
|234.172.299
|% 1,10
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,10
|201.397.866
|% -4,32
|
|KRDMD
|2,25
|200.788.555
|% 4,17
|
|KRDMD
|2,25
|200.788.555
|% 4,17
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|GSRAY
|2,65
|173.497.348
|% -4,68
|
|DOHOL
|1,90
|91.795.497
|% 3,26
|
|KARSN
|1,79
|70.825.410
|% -1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7757
|8,8197
|% 0,44
|
|Frank
|7,2816
|7,3255
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8743
|1,8837
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,68
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.530
|4,30
|
|Tam
|2.554
|2.591
|4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|28,77
|28,77
|1,57
|
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