***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2020 11:36
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECV Fonu Nisan/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842529
BIST
11:2599.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 400,70
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:257,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:257,6715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:25386,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 386,25
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.813.915
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.882.396
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,64
|276.078.501
|% -4,75
|
|GARAN
|8,26
|234.172.299
|% 1,10
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,10
|201.397.866
|% -4,32
|
|KRDMD
|2,25
|200.788.555
|% 4,17
|
|KRDMD
|2,25
|200.788.555
|% 4,17
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|GSRAY
|2,65
|173.497.348
|% -4,68
|
|DOHOL
|1,90
|91.795.497
|% 3,26
|
|KARSN
|1,79
|70.825.410
|% -1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7757
|8,8197
|% 0,44
|
|Frank
|7,2816
|7,3255
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8743
|1,8837
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|2,70
|
|Tam
|2.551
|2.590
|2,70
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,40
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|28,78
|28,78
|1,58
|
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