***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2020 12:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECB Fonu Haziran/2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855748
BIST
13:40118.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 224,66
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:406,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:407,7492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0172
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:40392,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,52
|Açılış
|: 392,23
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.003.541
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.890.501
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|137.538.309
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.111.345
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.346.535
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|65.518.276
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|12.944.540
|% -5,93
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,20
|2.265.375.771
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.263.363.803
|% 4,23
|
|GARAN
|8,33
|983.219.305
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,85
|770.223.508
|% 0,22
|
|TUPRS
|88,30
|647.921.456
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,20
|2.265.375.771
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.263.363.803
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,93
|557.611.448
|% 4,89
|
|SKBNK
|1,79
|417.396.075
|% 2,87
|
|TSKB
|1,33
|266.297.059
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5491
|8,5920
|% 0,05
|
|Frank
|7,2419
|7,2856
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,57
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|-11,10
|
|Tam
|2.616
|2.627
|-11,40
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,55
|