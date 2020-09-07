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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.09.2020 10:17
GÜNCEL HABERLER



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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ECT Fonu Ağustos/2020 Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873436


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler14:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 7,70 13.981.293 % 10,00  
DITAS 33,00 3.712.421 % 10,00  
MEGAP 6,71 2.656.789 % 10,00  
MEGAP 6,71 2.656.789 % 10,00  
UZERB 5,17 343.567 % 10,00  
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14:42 Alış Satış %  
Dolar 7,4619 7,4648 % 0,42  
Euro 8,8226 8,8271 % 0,19  
Sterlin 9,7977 9,8468 % -0,45  
Frank 8,1316 8,1806 % 0,34  
Riyal 1,9841 1,9940 % 0,40  
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14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 -4,00  
Altın Gr. 463 463 0,55  
Cumhuriyet 3.075 3.122 -4,00  
Tam 3.062 3.138 -1,89  
Yarım 1.480 1.518 -0,92  
Çeyrek 742 759 -0,46  
Gümüş.Ons 26,83 26,87 -0,06  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,01  
B. Petrol 42,05 42,05 -0,61  
Seans Raporu 14:42
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